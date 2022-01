ATP Cup 2022 | l’Argentina di Schwartzman batte ed elimina la Grecia di Tsitsipas

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Si completa la seconda giornata dell’ATP Cupdi tennis: nel Girone Dper 3-0 laedla compagine ellenica, agganciando in vetta alla graduatoria del raggruppamento la Polonia, che nella notte italiana aveva battuto la Georgia per 3-0. Il confronto tra i numeri 2 è tra il greco Michail Pervolarakis, 399 ATP, e l’argentino Federico Delbonis, 44 al mondo: non c’è partita nel secondo parziale, vinto dal sudamericano per 6-1, mentre l’ellenico resiste nella prima partita, cedendo solo al tie break per 7-5 in 59 minuti. A chiudere il confronto ci pensa il sudamericano Diego, 13 ATP, nel match tra i numeri 1, rimontando l’europeo Stefanos, 4 al mondo, con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-3. Bravo l’argentino a risalire ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cup

Sudamericani a punteggio pieno, debutta con una sconfitta Tsitsipas SYDNEY (AUSTRALIA) - Ancora una vittoria per l'Argentina allain corso sul cemento di Sydney. I sudamericani battono 3 - 0 la Grecia nel gruppo D e si giocheranno un posto in finale con la Polonia, pure lei a punteggio pieno. Dopo il successo di Federico ...REGOLAMENTO DI seguito le tabelle con tutti i punti assegnati per il RankingSingolare (per tennisti dal numero 1 al numero 250) Ranking dell'avversario 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 ...L’Italia va in cerca del riscatto dopo la sconfitta subita all’esordio in ATP Cup dall’Australia. Gli azzurri, battuti a sorpresa 2-1 dai padroni di casa, sono però favoriti per il successo nel second ...Il numero 4 al mondo perde in maniera del tutto inaspettata contro Schwartzman, numero 13 al mondo, e così gli ellenici cedono 2-0 contro gli argentini ...