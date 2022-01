ATP Adelaide I 2022 | Lorenzo Musetti pesca Taro Daniel | per Gianluca Mager c’è Francisco Cerundolo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono stati resi noti gli accoppiamenti dei giocatori qualificati per il torneo ATP 250 di, il primo dei due che si giocano in settimane consecutive nella città australiana. A essere coinvolti, tra gli altri,, che aspettavano di scoprire quali giocatori qualificati avrebbero dovuto affrontare. Per quel che riguarda il toscano, la sorte gli ha portato. Il giapponese non l’ha mai affrontato a livello ATP, ma i cultori del circuito Challenger ricordano molto bene quanto accadde nel 2019 al Challenger di Milano (terra rossa)., infatti, demolìcon un sonoro 6-1 6-0, con le prime avvisaglie che il passaggio dal circuito junior a quello professionistico non stava andando poi ...

Tolto Nadal il primo tennista in classifica non presente in ATP Cup è Gael Monfils, presente all'ATP 250 di Adelaide. Chance interessanti anche per Lorenzo Musetti, in campo ad Adelaide e come lui altri italiani. Sono stati resi noti gli accoppiamenti dei giocatori qualificati per il torneo ATP 250 di Adelaide, il primo dei due che si giocano in settimane consecutive nella città australiana. A essere coinvolti Lorenzo Musetti e altri tennisti italiani. Camila Giorgi, è ufficiale: la tennista ha deciso di posticipare il ritorno in campo. Ecco quali sono le ragioni del suo ritiro.