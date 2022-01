Assemblea senatori M5s: chiedere il bis a Mattarella (Di lunedì 3 gennaio 2022) I senatori M5s sono per la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. E' questo, secondo quanto si apprende, l'esito dell'Assemblea del gruppo che si è svolta questo pomeriggio. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) IM5s sono per la rielezione di Sergioalla presidenza della Repubblica. E' questo, secondo quanto si apprende, l'esito dell'del gruppo che si è svolta questo pomeriggio. ...

Advertising

federica_dL : RT @SalvatoreMerlo: Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di… - cesarebrogi1 : RT @analistapercaso: 'L'assemblea dei senatori del @Mov5Stelle, riunita per un aggiornamento sulla partita per il Quirinale, si sarebbe esp… - GiulioPitroso : RT @lucianoghelfi: L’assemblea dei senatori #M5S quasi all’unanimità si è espressa a favore della conferma di #Mattarella al #Quirinale. La… - ValerioA_Bruno : RT @LucaSebastiani_: In casa #M5s molti voti ma poche (e confuse) idee sul Colle. L'assemblea dei senatori grillini ha appena espresso qua… - simone_bern : RT @jacopo_iacoboni: Quasi all'unanimità l'assemblea dei senatori M5s riunita oggi si sarebbe espressa per fare pressing per una riconferma… -