Assalto alla Cgil durante manifestazione no Green pass, il 2 marzo inizia processo: anche per Fiore e Castellino (Di lunedì 3 gennaio 2022) La procura di Roma aveva chiesto il giudizio immediato poco prima di Natale. È fissato per il prossimo 2 marzo il processo a carico di 13 persone, tra cui i leader storici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati dell'irruzione nella sede della Cgil avvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l'obbligo del Green pass. Il gip ha accolto la richiesta di giudizio immediato, che porta il procedimento direttamente in aula, avanzata dalla Procura. Le accuse nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura aveva avanzato la richiesta al giudice per le indagini preliminari ...

