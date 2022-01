Ascoli | sei componenti del gruppo squadra positivi al Covid | la nota del club

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Seideldell’sono risultatial. Ad annunciarlo, la stessa società marchigiana, attualmente in Serie B, con unasui propri social: “L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che ad oggi seidelsonoal-19. I test sono stati eseguiti individualmente, senza contatti fra tesserati, per questo lanon entrerà in bolla e proseguirà regolarmente gli allenamenti. Isono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario”. SITOSportFace.