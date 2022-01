Tuchel: «Lukaku? Era diventata una questione troppo rumorosa, per questo è fuori» (Di domenica 2 gennaio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha spiegato ai microfoni di Sky Sports il motivo dell’esclusione di Romelu Lukaku dai convocati contro il Liverpool. “La questione era diventata troppo rumorosa, ed è accaduta troppo vicino alla partita, quindi ho deciso di proteggere la preparazione della gara. Per questo motivo è fuori. Ho parlato con lui due volte, poi con i giocatori più importanti dello spogliatoio. La partita era troppo vicina per muoversi con un’altra decisione. Avevamo bisogno del massimo della concentrazione e sarebbe stato più facile affrontare il tutto senza di lui. Se è stata una decisione difficile da prendere? Certo, ma era la decisione da prendere”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas, ha spiegato ai microfoni di Sky Sports il motivo dell’esclusione di Romeludai convocati contro il Liverpool. “Laera, ed è accadutavicino alla partita, quindi ho deciso di proteggere la preparazione della gara. Permotivo è. Ho parlato con lui due volte, poi con i giocatori più importanti dello spogliatoio. La partita eravicina per muoversi con un’altra decisione. Avevamo bisogno del massimo della concentrazione e sarebbe stato più facile affrontare il tutto senza di lui. Se è stata una decisione difficile da prendere? Certo, ma era la decisione da prendere”. L'articolo ilNapolista.

