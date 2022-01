“Si è fatto una canna nella casa”, confessione shock al GF Vip: scatta la squalifica? (Di domenica 2 gennaio 2022) Scandalo al GF Vip 6, dove un concorrente è stato sorpreso a fumare una canna. La regia censura la scena troppo tardi: cos’è successo. Non mancano i colpi di scena all’interno del GF Vip, dopo l’ingresso in scena dei nuovi concorrenti. Infatti all’interno della casa è arrivato anche il canna-gate. Di certo questo non è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Scandalo al GF Vip 6, dove un concorrente è stato sorpreso a fumare una. La regia censura la scena troppo tardi: cos’è successo. Non mancano i colpi di scena all’interno del GF Vip, dopo l’ingresso in scena dei nuovi concorrenti. Infatti all’interno dellaè arrivato anche il-gate. Di certo questo non è L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : fatto una Arrivano 'The Italian Chicks' lanciate da Danny Aiello Una commedia e quattro artiste che sono state sostenute dal popolarissimo attore italo - americano Danny Aiello fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2019. Lo spettacolo ha fatto il suo debutto nel ...

Zoppé Italian Family Circus presenta 'The New Life' Fu poi Alberto Zoppé, pronipote del fondatore Napoline Zoppé, a portare il circo e i suoi spettacoli in America dopo aver fatto anche l'attore, a cominciare da una piccola parte in un film di Orson ...

Il Fatto dei bambini – La giornata mondiale della pace: ecco la sua storia e la sua funzione Il Fatto Quotidiano Belen Rodriguez, auguri di Capodanno nella sauna: la foto fa impazzire i fan Belen Rodriguez ha fatto gli auguri di Capodanno condividendo una foto mentre è in una sauna. La reazione dei fan a questo scatto è stata immediata.

Le serie TV che aspettiamo dal 2022 Anche nel 2022 divoreremo un sacco di serie TV. L’anno che sta iniziando ci porterà una grande quantità di show da seguire su tante piattaforme di streaming e canali televisivi diversi. Con la mente s ...

