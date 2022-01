RISULTATI | WWE Day 1

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 gennaio 2022) Nel 2022 per la prima volta nella sua storia la WWE ha deciso di proporre un PPV nella particolare collocazione del primo giorno dell’anno. Un evento particolare anche per il contesto in cui si disputa, cioè in piena quarta ondata pandemica con diverse defezioni come quella dell’ultim’ora di Roman Reigns, trovato positivo al Covid-19. Match in programma WWE Championship: Big E (c) vs. Seth Rollins vs. Kevin Owens vs. Bobby Lashley vs. Brock Lesnar Smackdown Tag Team Championship: The Usos (c) vs. The New Day RAW Women’s Championship: Becky Lynch (c) vs. Liv Morgan RAW Tag Team Championship: RK-Bro (c) vs. The Street Profits Edge vs. The Miz Drew McIntyre vs. Madcap Moss Kickoff Show Match: Cesaro & Ricochet vs. Sheamus & Ridge Holland