Quirinale | Gianfranco Mascia Il popolo viola | “Il presidente Mattarella ha tracciato l’identikit | mi piacerebbe una donna”

(Di domenica 2 gennaio 2022) “Non ho un identikit per il, credo che la figura l’abbia delineata il discorso di fine anno. La figura dideve essere presa in esempio, ma miuna figura femminile”, cosìnel corso di presentazione della manifestazione del 4 gennaio per dire no all’elezione di Berlusconi al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ma mi piacerebbe una figura femminile", cosìMascia nel corso di presentazione della manifestazione del 4 gennaio per dire no all'elezione di Berlusconi al. / Facebook il popolo ...... che la legislatura arrivi fino in fondo", una probabilità che invece crollerebbe se al... Un altro grande conoscitore della materia è l'ex DcRotondi. Spiega che un accordo ...(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2022 'Non ho un identikit per il Quirinale, credo che la figura l'abbia delineata il discorso di fine ...Calderoli: "Le possibilità ci sono". Gli ex dc Rotondi e Mastella guardano ai peones: "Nessuno di loro vuole tornare a casa" ...