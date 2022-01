Napoli, è emergenza sulle fasce: le possibili scelte di Spalletti (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Napoli perde i pezzi in vista della sfida contro la Juventus e ora ha un problema sulle fasce: Spalletti ha diverse soluzioni Problemi sulle fasce per il Napoli, che dopo la squalifica di Mario Rui e la quarantena di Malcuit si trova senza terzini. Spalletti potrebbe avere un paio di ipotesi per la sfida contro la Juventus del 6 gennaio. La prima è Zanoli, il classe 2000 pronto a scendere in campo. L’alternativa sarebbe Ghoulam, ma non ancora in condizione. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilperde i pezzi in vista della sfida contro la Juventus e ora ha un problemaha diverse soluzioni Problemiper il, che dopo la squalifica di Mario Rui e la quarantena di Malcuit si trova senza terzini.potrebbe avere un paio di ipotesi per la sfida contro la Juventus del 6 gennaio. La prima è Zanoli, il classe 2000 pronto a scendere in campo. L’alternativa sarebbe Ghoulam, ma non ancora in condizione. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

