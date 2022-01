Milan | Pioli può sorridere | Ibrahimovic | Leao e Rebic verso il pieno recupero

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il, in vista del match dell’Epifania contro la Roma, continua ad allenarsi incessantemente. Il tecnico rossonero Stefanopuòpoiché, a pochi giorni dalla sfida con i giallorossi, sta per ritrovare a propria disposizione Zlatan, Rafaeled Ante. Lo svedese ha svolto l’intera seduta con il gruppo, mentre il portoghese ed il croato hanno effettuato un lavoro personalizzato. Nella parte finale della sessioneha si è unito al resto della squadra. Buone notizie, dunque, per il club rossonero. SportFace.

...convocato per la partita contro la Roma Db Milano 19/12/2021 - campionato di calcio serie A /... A pochi giorni dalla partita con la Roma, dunque,può sorridere. Recuperati alla causa ...Commenta per primo Buone notizie in casa. Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo in vista del big match del 6 gennaio con la Roma, contro la quale Stefanodovrebbe con ogni probabilità avere a disposizione l'...Milan, Pioli può sorridere: Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao ed Ante Rebic verso il pieno recupero in vista del match di giovedì contro la Roma.Anche Ante Rebic prosegue nella sua tabella verso il recupero e potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma ...