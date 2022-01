Mani nei capelli per Al-Khelaifi: batosta per Messi e il PSG (Di domenica 2 gennaio 2022) Leo Messi ha contratto il Covid-19. A renderlo noto è il PSG, attraverso un comunicato ufficiale. Il momento in Europa e in tutto il mondo è decisamente complicato, rispetto alla diffusione del contagio da coronavirus. Inevitabilmente, si trova inficiato anche il mondo del calcio. In Italia, ad esempio, si contano più di 50 contagiati tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) Leoha contratto il Covid-19. A renderlo noto è il PSG, attraverso un comunicato ufficiale. Il momento in Europa e in tutto il mondo è decisamente complicato, rispetto alla diffusione del contagio da coronavirus. Inevitabilmente, si trova inficiato anche il mondo del calcio. In Italia, ad esempio, si contano più di 50 contagiati tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

egocentricogds : RT @modestogds: #NAOKI: questo è il bello di averti, le mani nei capelli, sensazione di casa e la tranquillità che metti - MariaIde123 : @GioChirilly e nei campi ROM come vanno i contagi? no, perchè li amuchina distanziamento e lavaggio delle mani non si discutono! - focessgds : RT @modestogds: #NAOKI: questo è il bello di averti, le mani nei capelli, sensazione di casa e la tranquillità che metti - infamegds : RT @modestogds: #NAOKI: questo è il bello di averti, le mani nei capelli, sensazione di casa e la tranquillità che metti - Surfiniae : RT @SHIN_Fafnhir: @Surfiniae @robydilorenzo @santillana63 @LUIGIVACCARO5 @76Strix Comunque non so se avete notato, ma la caldaia quando è r… -