LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Daniel Sanders ma Quintanilla si fa sotto, Petrucci accusa oltre 10? (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della tappa di oggi – La cronaca della prima tappa (moto) – La cronaca della prima tappa (auto) – La cronaca prima tappa (quad) – La cronaca prima tappa (camion) 8.30 MOTO – Al km 200 sempre in vetta Daniel Sanders ma si fa sotto pesantemente Pablo Quintanilla a 18 secondi. Terzo Josè Barreda Bort a 20, mentre Sam Sunderland si trova in quarta posizione a 40 econdi. Danilo Petrucci è passato al 121° km con un distacco di 10:33 dalla vetta. 8.00 MOTO – Al km 160 comanda sempre Daniel Sanders con 46 secondi su Sam Sunderland e 1:13 su Pablo Quintanilla. Quarto Kevin Benavides a 1:45. Danilo Petrucci, al momento, è passato al ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della tappa di– La cronaca della prima tappa (moto) – La cronaca della prima tappa (auto) – La cronaca prima tappa (quad) – La cronaca prima tappa (camion) 8.30 MOTO – Al km 200 sempre in vettama si fapesantemente Pabloa 18 secondi. Terzo Josè Barreda Bort a 20, mentre Sam Sunderland si trova in quarta posizione a 40 econdi. Daniloè passato al 121° km con un distacco di 10:33 dalla vetta. 8.00 MOTO – Al km 160 comanda semprecon 46 secondi su Sam Sunderland e 1:13 su Pablo. Quarto Kevin Benavides a 1:45. Danilo, al momento, è passato al ...

