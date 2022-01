LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: sorpasso della Brand, inizia l’ultimo giro! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 LUCINDA Brand! UN’ALTRA VITTORIA PER LEI! INARRESTABILE! 14.28 Oramai i giochi per la vittoria sono chiusi: passerella per Lucinda Brand, sempre più vicina alla Coppa del Mondo! 14.25 Intanto la Brand sta facendo il vuoto, otto secondi di vantaggio a mezzo giro dalla fine! Ha giocato al gatto col topo per tutta la gara! 14.24 La Van Empel aveva tentato un allungo per il terzo posto, ma ha perso un paio di pedalate complice una scivolata. 14.23 intanto dietro la Vas sta perdendo metri, con la Worst e la Van Empel che le hanno preso qualche metro. 14.22 iniziato l’ultimo giro! 14.20 Arriva il sorpasso poco prima della penultima salita! E ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 LUCINDA! UN’ALTRA VITTORIA PER LEI! INARRESTABILE! 14.28 Oramai i giochi per la vittoria sono chiusi: passerella per Lucinda, sempre più vicina alladel! 14.25 Intanto lasta facendo il vuoto, otto secondi di vantaggio a mezzo giro dalla fine! Ha giocato al gatto col topo per tutta la gara! 14.24 La Van Empel aveva tentato un allungo per il terzo posto, ma ha perso un paio di pedalate complice una scivolata. 14.23 intanto dietro la Vas sta perdendo metri, con la Worst e la Van Empel che le hanno preso qualche metro. 14.22to14.20 Arriva ilpoco primapenultima salita! E ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: Pieterse allunga al secondo giro sesta la Brand -… - OA_Sport : Fra pochi minuti prende il via la tredicesima prova della Coppa del Mondo di ciclocross, Lucinda Brand punta a chiu… - _Sport_Calcio_ : Sta per partire lo spettacolo della @SuperprestigeCX, tutti collegati! ???? ?? Seugi le gare di #Ciclocross LIVE su… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Sta per partire lo spettacolo della @SuperprestigeCX, tutti collegati! ???? ?? Seugi le gare di #Ciclocross LIVE su @discov… - C_C_Podcast : Tra cinque minuti siamo live su #Twitch per seguire insieme a voi la tappa di Zolder di #Superprestige di… -