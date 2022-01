Lele Adani si taglia la barba dopo 10 anni: il messaggio è commovente (Di domenica 2 gennaio 2022) Una promessa mantenuta per dieci anni e oggi rivelata sui social. dopo tanto tempo l'ex giocatore di Fiorentina e Inter, Lele Adani , ha tagliato la barba. Il motivo, però, è sorprendente e l'attuale ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022) Una promessa mantenuta per diecie oggi rivelata sui social.tanto tempo l'ex giocatore di Fiorentina e Inter,, hato la. Il motivo, però, è sorprendente e l'attuale ...

Lele Adani si taglia la barba dopo 10 anni: il messaggio è commovente Una promessa mantenuta per dieci anni e oggi rivelata sui social. Dopo tanto tempo l'ex giocatore di Fiorentina e Inter, Lele Adani , ha tagliato la barba. Il motivo, però, è sorprendente e l'attuale commentatore sportivo della Rai lo ha rivelato attraverso un commovente messaggio su ...

