Inter | ripresa la vendita dei biglietti per il match contro la Lazio

(Di domenica 2 gennaio 2022) L’, tramite una nota ufficiale, ha comunicato ladelladeiper illa. “FCnazionale Milano comunica che sono di nuovo inper iltra, primo appuntamento casalingo del 2022 nerazzurro, in programma a San Siro domenica 9 gennaio alle ore 20.45. In ragione della diminuzione della capienza al 50%, sono già esauriti tutti i posti in Primo Anello, mentre restano le ultime disponibilità al Secondo Anello. Per questo motivo sono già da ora inanche idi Terzo Anello Rosso e Verde. Il settore Terzo Anello Blu resta riservato alla ...

Ottima giocata da parte dell'exche accorcia le distanze e crea i presupposti per il pareggio. Ci aspettiamo unaaltrettanto effervescente. (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) HA ...Alladel campionato la Juve potrebbe scendere in campo con una formazione fatta per metà da ... che ha lavorato in passato anche con, Milan e Parma. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. ...L'Inter, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la ripresa della vendita dei biglietti per la partita contro la Lazio. Il match sarà il primo casalingo del 2022 e si terrà a San Siro domenica 9 gen ...Sudamericani in gruppo. La sfida con la Juve resta incastrata tra Lazio e Atalanta. Ma prima Inzaghi vuole l'ottava vittoria di fila a Bologna, con Vidal e Sanchez per Calha e Dzeko ...