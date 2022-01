Inter-Liverpool, Daily Mail: Uefa non gradisce regole su vaccinazione, possibile campo neutro (Di domenica 2 gennaio 2022) La pandemia di Covid-19 sta condizionando fortemente il proseguo della stagione sportiva ma, con le nuove regole sulla vaccinazione obbligatoria potrebbero esserci ulteriori disagi. La Uefa, infatti, stando a quanto riportato dal Daily Mail, non vedrebbe di buon occhi tale regolamento che a breve entrerà in vigore in Italia e Francia. Pertanto il match di Champions League tra Inter e Liverpool potrebbe essere disputato in campo neutro. I club inglesi come Chelsea e Liverpool, visti i tanti calciatori non vaccinati, difficilmente potrebbero schierare un undici competitivo; c’è bisogno di almeno 13 giocatori disponibili per fare giocare la partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) La pandemia di Covid-19 sta condizionando fortemente il proseguo della stagione sportiva ma, con le nuovesullaobbligatoria potrebbero esserci ulteriori disagi. La, infatti, stando a quanto riportato dal, non vedrebbe di buon occhi tale regolamento che a breve entrerà in vigore in Italia e Francia. Pertanto il match di Champions League trapotrebbe essere disputato in. I club inglesi come Chelsea e, visti i tanti calciatori non vaccinati, difficilmente potrebbero schierare un undici competitivo; c’è bisogno di almeno 13 giocatori disponibili per fare giocare la partita. SportFace.

