Dall’ansia e dal panico si può guarire. Ecco i trenta percorsi raccontati dalla Lidap onlus (Di domenica 2 gennaio 2022) Se c’è un affetto che ha contrassegnato drammaticamente il tempo pandemico, questo è l’angoscia. Un’ansia crescente e generalizzata ha pervaso la società allorquando il Covid, sconosciuto, enigmatico e minaccioso, ha fatto irruzione nelle nostre vite minando le basi stesse del legame sociale. Un’angoscia ancora diffusa, accompagnata nella fase attuale da una crescente rassegnazione, costretti come siamo dall’evidenza medica ad archiviare i sogni che volevano la pandemia spazzata via in un paio di anni. L’angoscia permea il legame sociale, lo incalza e lo mette in scacco proprio quando mancano le risposte alla questione ‘cosa ne sarà di noi’. L’angoscia intrappola mente e cuore quando l’uomo si trova di fronte ad un momento di passaggio gravido di incertezze, di enigmi, foriero di nefaste previsioni. I pazienti colpiti da attacchi di panico e crisi di angoscia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Se c’è un affetto che ha contrassegnato drammaticamente il tempo pandemico, questo è l’angoscia. Un’ansia crescente e generalizzata ha pervaso la società allorquando il Covid, sconosciuto, enigmatico e minaccioso, ha fatto irruzione nelle nostre vite minando le basi stesse del legame sociale. Un’angoscia ancora diffusa, accompagnata nella fase attuale da una crescente rassegnazione, costretti come siamo dall’evidenza medica ad archiviare i sogni che volevano la pandemia spazzata via in un paio di anni. L’angoscia permea il legame sociale, lo incalza e lo mette in scacco proprio quando mancano le risposte alla questione ‘cosa ne sarà di noi’. L’angoscia intrappola mente e cuore quando l’uomo si trova di fronte ad un momento di passaggio gravido di incertezze, di enigmi, foriero di nefaste previsioni. I pazienti colpiti da attacchi die crisi di angoscia ...

