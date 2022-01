“Come ti permetti?”. GF Vip, Sophie Codegoni furiosa: Alessandro Basciano lo ha fatto davanti a tutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo anno è sbocciato pure al Grande Fratello Vip 6. E se fuori dalla Casa più spiata d’Italia in tanti hanno festeggiato anche coi fuochi d’artificio nonostante i numerosi divieti, beh anche lì dentro è avvenuto qualcosa di ‘illegale’. La serata dei vipponi è stata caratterizzata da una bella festa con canti, balli e divertimento. E non solo. Ad un certo punto Alessandro Basciano è diventato il protagonista indiscusso. Lo ha fatto con ‘mosse ad alto contenuto erotico’. tutti sanno che fin dal suo ingresso il giovane imprenditore digitale ha saputo attirare su di sé le attenzioni delle signorine del GF Vip. Soprattutto Sophie Codegoni è arrivata a rompere con Jessica Selassié. La principessa infatti, anche lei fortemente attratta dal nuovo arrivato, avrebbe preferito maggiore ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo anno è sbocciato pure al Grande Fratello Vip 6. E se fuori dalla Casa più spiata d’Italia in tanti hanno festeggiato anche coi fuochi d’artificio nonostante i numerosi divieti, beh anche lì dentro è avvenuto qualcosa di ‘illegale’. La serata dei vipponi è stata caratterizzata da una bella festa con canti, balli e divertimento. E non solo. Ad un certo puntoè diventato il protagonista indiscusso. Lo hacon ‘mosse ad alto contenuto erotico’.sanno che fin dal suo ingresso il giovane imprenditore digitale ha saputo attirare su di sé le attenzioni delle signorine del GF Vip. Soprattuttoè arrivata a rompere con Jessica Selassié. La principessa infatti, anche lei fortemente attratta dal nuovo arrivato, avrebbe preferito maggiore ...

Advertising

cassiopea4527 : @rainbow20202020 Come ti permetti bakdracca a insultare tu offendi tutti altroché - CGUZIXI : Sogo asfissiante e noioso…… prima di tutto come ti permetti tamaki - bvciiami : @condusoio @aomechiamofed io carta conosciuta poi scusa ma con quale confidenza ma come ti permetti io non ho detto e fatto nienue - FrisbeeGoat : @sandrotonalii Sandrino, come ti permetti? - VitaBuongiorno : RT @frangis105: @Linkem25 ma che cazzo dici ma come ti permetti a toccare i nonni di Soleil, un conto è criticare lei nella casa un conto f… -

Ultime Notizie dalla rete : Come permetti Lecce, bimbi picchiati all'asilo: 'Ti spezzo le ossa...ti taglio con la forbice', a processo una maestra Schiaffi, pizzichi, pugni, urla e minacce di ogni genere come quella che sarebbe stata rivolta a ... E ancora: 'Tu sei stupida…tu sei scema…se ti permetti ti uccido'. Ma anche botte e ...

Giosiana Pizzardo, la cantante lirica va in tv. "Posso tornare a vivere" Mi delude, invece, sapere che la pandemia abbia portato via a te, come a molti altri artisti, il ... Il mio potrebbe essere un piccolo aiuto, se me lo permetti, un contributo per il servizio che fai ...

“Esaurita, come ti permetti?”, scoppia la lite tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo (VIDEO) Giuseppe Porro Come funziona la dieta iperproteica per aumentare la massa muscolare Chi vuole avere un corpo con muscoli ben definiti e voluminosi può provare a seguire una dieta iperproteica per aumentare la massa muscolare, regime alimentare da associare ad un allenamento mirato e ...

Schiaffi, pizzichi, pugni, urla e minacce di ogni generequella che sarebbe stata rivolta a ... E ancora: 'Tu sei stupida…tu sei scema…se titi uccido'. Ma anche botte e ...Mi delude, invece, sapere che la pandemia abbia portato via a te,a molti altri artisti, il ... Il mio potrebbe essere un piccolo aiuto, se me lo, un contributo per il servizio che fai ...Chi vuole avere un corpo con muscoli ben definiti e voluminosi può provare a seguire una dieta iperproteica per aumentare la massa muscolare, regime alimentare da associare ad un allenamento mirato e ...