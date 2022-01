Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: out Alisson e Matip (Di domenica 2 gennaio 2022) Da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali di Chelsea-Liverpool, big match della 21ª giornata di Premier League. La partita andrà in scena a “Stamford Bridge” alle 17:30 e si preannuncia ricca di spettacolo. Ieri il Manchester City ha allungato in classifica arrivando a quota 53 punti grazie al successo esterno contro l’Arsenal: oggi le due rivali più accreditate cercheranno di tenere il passo di Pep Guardiola. Negli ultimi 20 incontri di Premier in casa dei Blues, Liverpool e Chelsea hanno vinto per lo stesso numero di volte, 8, mentre hanno pareggiato in 4 occasioni (l’unica partita finita a reti inviolate risale alla stagione 2007/08). La scorsa stagione le due compagini hanno terminato il campionato rispettivamente 4ª e 3ª a 2 soli punti di distanza, e i 2 scontri ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 gennaio 2022) Da pochi minuti sono state diramate ledi, big match della 21ª giornata di Premier League. La partita andrà in scena a “Stamford Bridge” alle 17:30 e si preannuncia ricca di spettacolo. Ieri il Manchester City ha allungato in classifica arrivando a quota 53 punti grazie al successo esterno contro l’Arsenal: oggi le due rivali più accreditate cercheranno di tenere il passo di Pep Guardiola. Negli ultimi 20 incontri di Premier in casa dei Blues,hanno vinto per lo stesso numero di volte, 8, mentre hanno pareggiato in 4 occasioni (l’unica partita finita a reti inviolate risale alla stagione 2007/08). La scorsa stagione le due compagini hanno terminato il campionato rispettivamente 4ª e 3ª a 2 soli punti di distanza, e i 2 scontri ...

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - MarcoBarzaghi : #Lukaku escluso dalla gara con il Liverpool..pugno duro Chelsea ?????? - SkySport : Lukaku, dopo le frasi sull'Inter non convocato per Chelsea-Liverpool #SkySport #CHELIV #SkyPremier #Premier #Lukaku - MCalcioNews : Verso Chelsea-Liverpool: Matip, Firmino e Alisson non ci saranno perchè risultati positivi - Lorenzored17 : Nello spazio di @mjrrorbxll stanno parlando 3 del Chelsea e 1 del Liverpool Per questo finirà 3 a 1 per il Liverpool -