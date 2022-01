Catania, altri due positivi: sospese le attività della prima squadra (Di domenica 2 gennaio 2022) “A seguito dei più recenti test molecolari effettuati a Torre del Grifo, sono emerse due ulteriori positività nel gruppo squadra: si tratta di un calciatore e di un componente dello staff, immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Al momento, i tesserati positivi al Covid-19 sono pertanto sei: cinque atleti e un tecnico. Due calciatori, inoltre, pur negativi al Covid-19 osservano il periodo di quarantena previsto per i ‘contatti stretti’ di persona contagiata. Alla luce della situazione epidemiologica, gli allenamenti previsti per i prossimi giorni sono stati annullati e l’attività della prima squadra temporaneamente sospesa“. Questo il comunicato diffuso dal Catania, impegnato nel girone C ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) “A seguito dei più recenti test molecolari effettuati a Torre del Grifo, sono emerse due ulteriorità nel gruppo: si tratta di un calciatore e di un componente dello staff, immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Al momento, i tesseratial Covid-19 sono pertanto sei: cinque atleti e un tecnico. Due calciatori, inoltre, pur negativi al Covid-19 osservano il periodo di quarantena previsto per i ‘contatti stretti’ di persona contagiata. Alla lucesituazione epidemiologica, gli allenamenti previsti per i prossimi giorni sono stati annullati e l’temporaneamente sospesa“. Questo il comunicato diffuso dal, impegnato nel girone C ...

