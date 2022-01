Calciomercato Milan – Piace Lucumì: ecco chi è il difensore colombiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe interessato a Jhon Lucumì: scopriamo meglio chi è il difensore in questione Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilsarebbe interessato a Jhon: scopriamo meglio chi è ilin questione

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan guarda sempre più alla Francia...ma pescare in Ligue 1 conviene? - SkySport : Calciomercato Milan, le mosse per gennaio #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - il_leccese : Calciomercato Lecce, interesse per un centrocampista scuola Milan #calciomercatolecce - sportli26181512 : Inter al lavoro per piazzare Kolarov: due ipotesi a gennaio, ecco quanto può risparmiare la società: Anche in un'In… -