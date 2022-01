Calciomercato Juve | Simeone si toglie dalla corsa | via libera per Cherubini

(Di domenica 2 gennaio 2022)siper il centravanti. Viaper, che può affondare il colpo Lantus è alla ricerca di un nuovo attaccante. I bianconeri, che potrebbero salutare nel corso del mese di gennaio Alvaro Morata (lo spagnolo ha già accettato la proposta del Barcellona), continuano a lavorare per provare a riportare in Italia Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da El Nacional, un aiuto apotrebbe giungere direttamente da Madrid. L’Atletico disi sarebbe infatti chiamato fuorial giocatore del PSG, lasciando la possibilità ai bianconeri di affondare il colpo. L'articolo proviene da Calcio ...

Il giro di portieri ci farà ragionare su mille intrecci da qui alla prossima estate. Partiamo dalle certezze: il Milan ha investito su Maignan; laha voluto puntare su Szczesny che ha ancora un contratto lungo e oneroso; l'Atalanta ha speso circa 20 milioni per strappare Musso all'Udinese e può digerire qualche battuta a vuoto del suo ...Commenta per primo Secondo quanto riferito da Tuttosport Matthjs De Ligt vorrebbe rimanere un'altra stagione alla Juventus . In scadenza di contratto nel 2024, il centrale olandese piace al Barcellona.Sul mercato, invece, Tuttosport fa il punto sul possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juve già nella finestra di calciomercato invernale. I bianconeri puntano forte sull’arg ...Il futuro di Romelu Lukaku torna sotto i riflettori, dopo le recenti dichiarazioni dell'attaccante del Chelsea.