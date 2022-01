Berrettini-De Minaur in tv oggi: orario, canale, diretta tv e streaming Atp Cup 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Il programma della sfida Berrettini-De Minaur, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Atp Cup 2022. L’azzurro dovrà vedersela con l’ostico australiano, pronto a far affidamento sul sostegno del pubblico di casa. Incognita condizioni fisiche per Matteo, che parte comunque favorito. Guai però a sottovalutare De Minaur, che proprio due anni fa, in questa competizione, ha giocato un match memorabile contro Rafa Nadal. SEGUI IL LIVE I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA Il match andrà in scena oggi, domenica 2 gennaio, come secondo match (dopo Sinner-Duckworth) a partire dalle ore 07.30 italiane. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che detiene i ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il programma della sfida-De, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Atp Cup. L’azzurro dovrà vedersela con l’ostico australiano, pronto a far affidamento sul sostegno del pubblico di casa. Incognita condizioni fisiche per Matteo, che parte comunque favorito. Guai però a sottovalutare De, che proprio due anni fa, in questa competizione, ha giocato un match memorabile contro Rafa Nadal. SEGUI IL LIVE I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA Il match andrà in scena, domenica 2 gennaio, come secondo match (dopo Sinner-Duckworth) a partire dalle ore 07.30 italiane. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che detiene i ...

