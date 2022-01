Xavi: «Non capisco perché Maiorca-Barça non sia stata sospesa, abbiamo 18 giocatori con il Covid» (Di sabato 1 gennaio 2022) L’allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, ha parlato in conferenza stampa prima di Maiorca-Barça. Sono tanti i calciatori blaugrana indisponibili, tra infortuni e Covid. Siamo in una situazione borderline perché abbiamo 17 o 18 indisponibili. Credo che abbiamo recuperato Umtiti, che era negativo. Penso che fosse il momento giusto per sospendere la partita. Falsa la concorrenza. Hanno sospeso la partita del Siviglia perché aveva tre sudamericani fuori, e noi uno. È la mia opinione ed è buon senso. Sembra che le regole siano dure e che dovremo competere. Il Maiorca sembra essere in una situazione simile alla nostra. Ma nel basket il Classico è sospeso. Non ha senso giocare domani. La situazione è caotica. La partita avrebbe dovuto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) L’allenatore del Barcellona,Hernández, ha parlato in conferenza stampa prima di. Sono tanti i calciatori blaugrana indisponibili, tra infortuni e. Siamo in una situazione borderline17 o 18 indisponibili. Credo cherecuperato Umtiti, che era negativo. Penso che fosse il momento giusto per sospendere la partita. Falsa la concorrenza. Hanno sospeso la partita del Sivigliaaveva tre sudamericani fuori, e noi uno. È la mia opinione ed è buon senso. Sembra che le regole siano dure e che dovremo competere. Ilsembra essere in una situazione simile alla nostra. Ma nel basket il Classico è sospeso. Non ha senso giocare domani. La situazione è caotica. La partita avrebbe dovuto ...

Advertising

romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - _Morik92_ : Ho trovato riscontri su quanto scritto da As e Marca, il #Barcellona è realmente interessato a #Morata. A volerlo a… - napolista : #Xavi: «Non capisco perché #MaiorcaBarça non sia stata sospesa, abbiamo 18 giocatori con il Covid» In conferenza s… - jeremymene7 : @OhhMyreal @__pierp__ @Pieerf_ @aaIessandro Guidati dal giocatore più forte al mondo (Steph=Messi) che ha una grand… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Xavi spinge per Morata: la Juve non lo lascerà partire se non troverà un altro attaccante -