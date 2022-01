Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 11:10 (Di sabato 1 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati e soprattutto ancora buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono stati 7 anni impegnativi complessi densi di emozioni così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto per l’ultima volta del Quirinale tu saluta gli italiani parlando dei momenti drammatici della pandemia e ricordando i meriti di chi fidandosi di scienze istituzione scelto di vaccinarsi la quasi totalità degli italiani pregare i vaccini invece Mattarella un’offesa a chi non li ha avuti la circolazione del coronavirus in Italia sempre più in testa con un rapido aumento di casi Per la decima settimana consecutiva in questo peggioramento altri quattro regioni Lombardia Piemonte Lazio Sicilia da lunedì Passeranno in zona gialla nelle Ultime 24 ore di taglia registrato 144243 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati e soprattutto ancora buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono stati 7 anni impegnativi complessi densi di emozioni così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto per l’ultima volta del Quirinale tu saluta gli italiani parlando dei momenti drammatici della pandemia e ricordando i meriti di chi fidandosi di scienze istituzione scelto di vaccinarsi la quasi totalità degli italiani pregare i vaccini invece Mattarella un’offesa a chi non li ha avuti la circolazione del coronavirus in Italia sempre più in testa con un rapido aumento di casi Per la decima settimana consecutiva in questo peggioramento altri quattro regioni Lombardia Piemonte Lazio Sicilia da lunedì Passeranno in zona gialla nelle24 ore di taglia registrato 144243 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: @SHIN_Fafnhir PAVIA 18 ottobre 2021 - A CHI GIOVA IL COVID Ambulanze, caporalato e appalti truccati - microcerotis : @SHIN_Fafnhir PAVIA 18 ottobre 2021 - A CHI GIOVA IL COVID Ambulanze, caporalato e appalti truccati… -