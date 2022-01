Tortino delizioso ai finocchi gratinati e formaggio | leggero e gustoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ebbene sì, anche con uno si può preparare un piatto da leccarsi i baffi! Mi spiego meglio: isono spesso serviti a tavola come antipasto per ingannare l’attesa dei piatti principali. In questo caso invece la ricetta deldialrende questo ingrediente qualcosa di irresistibile. Grazie al gusto saporito di questo secondo piatto e alla sua cremosità iallasceranno amici e parenti stupiti dopo solo un piccolo assaggio. Passiamo subito alla realizzazione del piatto. Besciamella fatta in casa Per preparare la besciamella light occorrono: 250 ml di latte scremato 20 ml di olio d’oliva 20 gr di farina 0 Sale fino pepe Come prima cosa bisogna versare in ...