Top 10 Centro prove - Le auto più leggere - FOTO GALLERY (Di sabato 1 gennaio 2022) "Semplifica, poi aggiungi leggerezza". Così Colin Chapman riassumeva la sua idea di automobile: per avere buone prestazioni, un handling piacevole e consumi ridotti, la riduzione del peso è infatti cruciale. Per questo i costruttori di tutto il mondo investono cifre astronomiche per la ricerca e sviluppo di nuovi materiali pensati per salvare qualche chilo. E questo discorso vale soprattutto per quelle auto con potenze contenute, come le utilitarie, che spesso fermano l'ago della bilancia attorno alla tonnellata o poco più. Certo, le dimensioni contano (soprattutto in questo caso), ma l'utilizzo di alluminio, polimeri e plastiche di nuova generazione consente di rendere leggere anche auto dai quattro metri in su. Alcune delle quali sono riuscite a rientrare in questa Top 10, per la quale abbiamo ... Leggi su quattroruote (Di sabato 1 gennaio 2022) "Semplifica, poi aggiungizza". Così Colin Chapman riassumeva la sua idea dimobile: per avere buone prestazioni, un handling piacevole e consumi ridotti, la riduzione del peso è infatti cruciale. Per questo i costruttori di tutto il mondo investono cifre astronomiche per la ricerca e sviluppo di nuovi materiali pensati per salvare qualche chilo. E questo discorso vale soprattutto per quellecon potenze contenute, come le utilitarie, che spesso fermano l'ago della bilancia attorno alla tonnellata o poco più. Certo, le dimensioni contano (soprattutto in questo caso), ma l'utilizzo di alluminio, polimeri e plastiche di nuova generazione consente di rendereanchedai quattro metri in su. Alcune delle quali sono riuscite a rientrare in questa Top 10, per la quale abbiamo ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Top 10 Centro prove - Le auto più leggere - FOTO GALLERY - ChiamatemiSem : @sferaebbasta Io steso nel letto a non fare un cazzo mentre i miei stanno per uscire e andare in centro top buon anno di merda regá:) - EurothermNa : Foto appena pubblicata @ Eurotherm Rusciano Centro Assistenza Tecnica Top Partner Ariston - IMBili_ : @YvanGoSlow24 @AndreaInterNews Con Conte era sempre al centro del gioco e sempre sollecitato, sapeva cosa fare semp… - giuliog : RT @RepubblicaAF: Rina, i top manager giocano con i Lego per migliorare la vision -

Ultime Notizie dalla rete : Top Centro CM.IT - Theo, dal PSG al Chelsea. Il Milan e il francese hanno già deciso Theo Hernandez torna al centro del calciomercato: il Chelsea lo tenta, ma il difensore e il Milan hanno le idee chiare sul ... ciclicamente, i top club tentano un approccio per portarlo lontano da ...

Volkswagen T - Cross 1.0 TSI Style: piccola fuori, grande dentro ... con un piccolo schermo digitale monocromatico al centro. Volkswagen T - Cross 1.0 TSI Style: clima ... ma lo spazio a disposizione di chi siede dietro è comunque al top della categoria : con il sedile ...

Top 10 Centro prove Quattroruote: le auto più leggere - Quattroruote.it Quattroruote Top 10 Centro prove Piccola non sempre vuol dire poco pesante: tra i pesi piuma rilevati a Vairano ci sono tante utilitarie, ma anche delle sportive e due elettriche ...

I libri più venduti nel 2021. Ecco la top ten italiana Quali sono i libri pubblicati nel 2021 in Italia da leggere assolutamente? Premessa doverosa, la percezione di ogni opera di creatività, che sia un film, un libro, un disco è ...

Theo Hernandez torna aldel calciomercato: il Chelsea lo tenta, ma il difensore e il Milan hanno le idee chiare sul ... ciclicamente, iclub tentano un approccio per portarlo lontano da ...... con un piccolo schermo digitale monocromatico al. Volkswagen T - Cross 1.0 TSI Style: clima ... ma lo spazio a disposizione di chi siede dietro è comunque aldella categoria : con il sedile ...Piccola non sempre vuol dire poco pesante: tra i pesi piuma rilevati a Vairano ci sono tante utilitarie, ma anche delle sportive e due elettriche ...Quali sono i libri pubblicati nel 2021 in Italia da leggere assolutamente? Premessa doverosa, la percezione di ogni opera di creatività, che sia un film, un libro, un disco è ...