Salernitana, sventata in extremis l’esclusione dalla Serie A: accettata l’offerta di Iervolino (Di sabato 1 gennaio 2022) La Serie A anche nel 2022 continuerà a essere un campionato a 20 squadre. La Salernitana, almeno per ora, è salva: l’onta dell’esclusione è stata evitata in extremis, i trustee incaricati di cedere le quote societarie hanno accettato l’offerta d’acquisto da parte dell’imprenditore napoletano Danilo Iervolino. Il 43enne fondatore dell’Università telematica Pegaso è il nuovo proprietario della società campana e la guiderà dopo il decennio di gestione Lotito-Mezzaroma. “Farò di tutto per salvare il club, punterò sui giovani e la crescita“, le sue prime parole. Secondo quanto trapela, la sua proposta non superava i 20 milioni di euro. Alla fine il lungo braccio di ferro proprio tra Claudio Lotito e il presidente della Figc Gabriele Gravina non ha portato alla conseguenza peggiore: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) LaA anche nel 2022 continuerà a essere un campionato a 20 squadre. La, almeno per ora, è salva: l’onta delè stata evitata in, i trustee incaricati di cedere le quote societarie hanno accettatod’acquisto da parte dell’imprenditore napoletano Danilo. Il 43enne fondatore dell’Università telematica Pegaso è il nuovo proprietario della società campana e la guiderà dopo il decennio di gestione Lotito-Mezzaroma. “Farò di tutto per salvare il club, punterò sui giovani e la crescita“, le sue prime parole. Secondo quanto trapela, la sua proposta non superava i 20 milioni di euro. Alla fine il lungo braccio di ferro proprio tra Claudio Lotito e il presidente della Figc Gabriele Gravina non ha portato alla conseguenza peggiore: ...

