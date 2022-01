Roma, Mayoral in isolamento nonostante un tampone negativo (Di sabato 1 gennaio 2022) Borja Mayoral della Roma deve osservare un periodo di isolamento nonostante il tampone sia venuto negativo nonostante il tampone negativo, Borja Mayoral deve osservare un periodo di isolamento prima di far ritorno a Roma. La motivazione è presto spiegata, come riportato da Vocegiallorossa, l’attaccante spagnolo è stato a contatto con un positivo ed è stato messo in quarantena preventiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Borjadelladeve osservare un periodo diilsia venutoil, Borjadeve osservare un periodo diprima di far ritorno a. La motivazione è presto spiegata, come riportato da Vocegiallorossa, l’attaccante spagnolo è stato a contatto con un positivo ed è stato messo in quarantena preventiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

