Premier League, Conte batte Ranieri allo scadere (Di sabato 1 gennaio 2022) La Premier League in questo inizio 2022 ci ha regalato anche la sfida tutta italiana fra Ranieri e Conte, nel match fra Watford e Tottenham Dopo la sfida fra Arsenal e Manchester City, è toccato a Watford e Tottenham inaugurare il 2022. Una sfida che ha visto affrontarsi anche i due tecnici italiani: Ranieri contro Conte. Partita equilibrata dall'inizio alla fine e che ha visto trionfare il Tottenham soltanto al minuto '97 con la rete Davinson Sanchez. Conte batte Ranieri in questa sfida tutta italiana in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

