Papa Francesco: basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio (Di sabato 1 gennaio 2022) OMELIA IN SAN PIETRO 01 gennaio 2022 12:16 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) OMELIA IN SAN PIETRO 01 gennaio 2022 12:16 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - vaticannews_it : #31dicembre Madre di Dio, Madre del mondo: “l’identikit” di #Maria secondo #PapaFrancesco - vaticannews_it : #1gennaio Maria è la donna capace di sostenere “lo scandalo della mangiatoia” offrendo il dolore in silenzio e most… - MorandiVittorio : @Pontifex_it Buon anno di pace Papa Francesco!!!!!!?????? - ADM_assdemxmi : RT @santegidionews: Grazie a papa Francesco ?@Pontifex_it? per l’incoraggiamento a proseguire nell’impegno per la #pace #paceintutteleterre… -