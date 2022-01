Paolo Calissano: si indaga per omicidio colposo (Di sabato 1 gennaio 2022) Paolo Calissano è morto presumibilmente fra la notte del 27 e quella del 28 dicembre dello scorso anno ed ora, per vederci chiaro, la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Una mossa, come scritto da Il Giornale, per chiarire le cause del decesso. Quando il 30 dicembre i carabinieri hanno fatto irruzione in casa sua perché allarmati dalla fidanzata lo hanno trovato disteso sul letto, morto da un paio di giorni, con degli psicofarmaci sul comodino e per terra. La sua morte quindi (è una delle ipotesi degli inquirenti) potrebbe essere stata provocata da un mix di psicofarmaci. Come riportato dall’agenzia di stampa AGI: “Secondo gli inquirenti il corpo era in decomposizione, segno che l’uomo era morto da qualche giorno. Nella casa sono state ritrovate, sia in flaconi che sparse per terra, ... Leggi su biccy (Di sabato 1 gennaio 2022)è morto presumibilmente fra la notte del 27 e quella del 28 dicembre dello scorso anno ed ora, per vederci chiaro, la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo per. Una mossa, come scritto da Il Giornale, per chiarire le cause del decesso. Quando il 30 dicembre i carabinieri hanno fatto irruzione in casa sua perché allarmati dalla fidanzata lo hanno trovato disteso sul letto, morto da un paio di giorni, con degli psicofarmaci sul comodino e per terra. La sua morte quindi (è una delle ipotesi degli inquirenti) potrebbe essere stata provocata da un mix di psicofarmaci. Come riportato dall’agenzia di stampa AGI: “Secondo gli inquirenti il corpo era in decomposizione, segno che l’uomo era morto da qualche giorno. Nella casa sono state ritrovate, sia in flaconi che sparse per terra, ...

