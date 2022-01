Nahitan Nández, mandato d’arresto dell’Uruguay per il giocatore del Cagliari: è accusato di violenza domestica (Di sabato 1 gennaio 2022) La notizia del mandato di arresto spiccato nei confronti di Nahitan Nández dopo una denuncia per violenza domestica, presentata contro di lui dalla sua ex fidanzata Sarah García è ampiamente commentata dai media in Uruguay, ma anche in Argentina, dove il calciatore attualmente in forza al Cagliari militò nel Boca Juniors, insieme a Carlos Tevez. In particolare Ovación, sezione sportiva del quotidiano el Pais di Montevideo, ha sostenuto di avere appreso da fonti giudiziarie che i fatti oggetto della denuncia si sarebbero verificati al di fuori dell’Uruguay, più precisamente in Argentina e in Italia. Inoltre il giornale spiega che il mandato di cattura è valido per il territorio uruguaiano, e non a livello internazionale, per cui “bisognerà attendere le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) La notizia deldi arresto spiccato nei confronti didopo una denuncia per, presentata contro di lui dalla sua ex fidanzata Sarah García è ampiamente commentata dai media in Uruguay, ma anche in Argentina, dove il calciatore attualmente in forza almilitò nel Boca Juniors, insieme a Carlos Tevez. In particolare Ovación, sezione sportiva del quotidiano el Pais di Montevideo, ha sostenuto di avere appreso da fonti giudiziarie che i fatti oggetto della denuncia si sarebbero verificati al di fuori, più precisamente in Argentina e in Italia. Inoltre il giornale spiega che ildi cattura è valido per il territorio uruguaiano, e non a livello internazionale, per cui “bisognerà attendere le ...

Advertising

marcuspascal1 : RT @fattoquotidiano: Nahitan Nández, mandato d’arresto dell’Uruguay per il giocatore del Cagliari: è accusato di violenza domestica https:/… - fattoquotidiano : Nahitan Nández, mandato d’arresto dell’Uruguay per il giocatore del Cagliari: è accusato di violenza domestica - DarylRS29 : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez in #Uruguay: mandato d'arresto sul giocatore per violenze domestiche nei c… - sportli26181512 : Cagliari, Nandez denunciato dall'ex compagna per violenza domestica: Mandato di cattura per Nahitan Nandez.… - deancore : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez in #Uruguay: mandato d'arresto sul giocatore per violenze domestiche nei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nahitan Nández Nandez, mandato d'arresto in Uruguay per giocatore Cagliari/ 'Violenze a ex compagna' Vaccino obbligatorio nel calcio/ Da gennaio: Super Green Pass o non si gioca NANDEZ, MANDATO D'ARRESTO IN URUGUAY: CALCIATORE È POSITIVO AL CORONAVIRUS Nahitan Nandez in Uruguay aveva trascorso le ...

Mandato di arresto a Nandez per violenza all'ex moglie La notizia del mandato di arresto spiccato nei confronti di Nahitan Nández dopo una denuncia presentata contro di lui dalla sua ex fidanzata Sarah García è ampiamente commentata dai media in Uruguay, ...

Vaccino obbligatorio nel calcio/ Da gennaio: Super Green Pass o non si gioca NANDEZ, MANDATO D'ARRESTO IN URUGUAY: CALCIATORE È POSITIVO AL CORONAVIRUSNandez in Uruguay aveva trascorso le ...La notizia del mandato di arresto spiccato nei confronti didopo una denuncia presentata contro di lui dalla sua ex fidanzata Sarah García è ampiamente commentata dai media in Uruguay, ...