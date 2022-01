Misure anti - covid, il calendario di gennaio: dalla nuova quarantena al lockdown per i no vax (Di sabato 1 gennaio 2022) Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delle Misure anti - covid, per far fronte alla quarta ondata del virus e al dilagare di Omicron. Ecco il calendario delle novità, alla luce degli ultimi ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 1 gennaio 2022) Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delle, per far fronte alla quarta ondata del virus e al dilagare di Omicron. Ecco ildelle novità, alla luce degli ultimi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delle misure anti-Covid, per far fronte alla quarta ondata del virus e… - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - lord_john56 : RT @giulianol: @molumbe @voltes48 Se si rilegge lo stillicidio di minute misure vessatorie che il regime nazista applicò agli ebrei dal 193… - PatriziaCirc : RT @RaffaAngela: Riflessione da ultimo dell’anno. Perché perdiamo voti se tutte le misure di questa legislatura sono nostre? Superbonus, ri… - repubblica : RT @eziomauro: Tutte le misure anti-Covid da qui a marzo. E da lunedì mezza Italia in giallo -