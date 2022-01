Le ultime sulla Lazio: rinforzi per Sarri ma la sosta servirà per i nuovi meccanismi (Di sabato 1 gennaio 2022) La Lazio ha chiuso il 2021 con una vittoria e ora vuole ripartire alla grande per consolidarsi e sognare ancora di più Alti e bassi per la Lazio. La prima parte di stagione con Maurizio Sarri in panchina è stata un’altalena di emozioni, sia positive che negative. Il tecnico però ha convinto l’ambiente, c’è fiducia nel suo lavoro e lo dimostra il rinnovo voluto dal presidente Claudio Lotito, letteralmente folgorato dal tecnico toscano, definito un allenatore di campo, che lavora notte e giorno, maniacale in tutto quello che fa. Il presidente è convinto che questa sarà la strada giusta per una grande Lazio e far firmare un prolungamento del contratto a un tecnico, dopo nemmeno 4 mesi dal suo arrivo, è sicuramente un gesto importante che testimonia le ambizioni del numero uno laziale. Ora però bisognerà passare dalle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Laha chiuso il 2021 con una vittoria e ora vuole ripartire alla grande per consolidarsi e sognare ancora di più Alti e bassi per la. La prima parte di stagione con Maurizioin panchina è stata un’altalena di emozioni, sia positive che negative. Il tecnico però ha convinto l’ambiente, c’è fiducia nel suo lavoro e lo dimostra il rinnovo voluto dal presidente Claudio Lotito, letteralmente folgorato dal tecnico toscano, definito un allenatore di campo, che lavora notte e giorno, maniacale in tutto quello che fa. Il presidente è convinto che questa sarà la strada giusta per una grandee far firmare un prolungamento del contratto a un tecnico, dopo nemmeno 4 mesi dal suo arrivo, è sicuramente un gesto importante che testimonia le ambizioni del numero uno laziale. Ora però bisognerà passare dalle ...

Advertising

CalcioNews24 : #Sarri attende rinforzi: le ultime sulla #Lazio ?? - CalcioNews24 : #Iervolino salva la #Salernitana, ora un nuovo inizio: le ultime sulla squadra campana ?? - LovelyTrips_GS : A Višnja Gora c'è il luogo perfetto per scoprire tutto sulla millenaria #tradizione di apicoltura in #Slovenia, ma… - MariMa99473486 : @tomasomontanari ??????Sei scivolato sulla buccia delle banane pur di dileggiare Draghi e Mattarella. Col Conte bifron… - controcorrenteT : Vivete una realtà apparente cari miei, in cui vi sentite in una democrazia sempre apparente che vi fa sentire sicur… -