Ivan Graziani | le figure femminili e la dimensione mitica del ricordo giovanile

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nato a Teramo il 6 ottobre 1945,è stato uno dei cantautori più delicati e colti del panorama musicale italiano. Per lungo tempo dimenticato, a venticinque anni dalla scomparsa, è doveroso un omaggio; un artista che ha cantato la figura femminile fra incanto e ammirazione, incastonandola nellae immutabile dele della giovinezza., l’unicità e la semplicità dinon omologate Venticinque anni dalla scomparsa di, il falsetto più talentuoso e delicato del panorama musicale italiano. I brani del cantautore abruzzese si popolano di nomi, volti einattuali e autentiche. ...

Il primo gennaio del 1997 moriva. Sono passati 25 anni da quando la chitarra rock della musica d'autore italiana si è spenta nella sua casa di Novafeltria, nel riminese, tra Emilia, Romagna, Marche e non lontano dal suo ..."Mio padre aveva la stoffa di quei musicisti che hanno suonato fino alla fine dei loro giorni". A 25 anni dalla morte diil figlio Filippo lavora alla pubblicazione di un album di canzoni inedite venute alla luce dai vecchi materiali - nastri - e incisioni - un po' come reperti storici dal valore ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ivan Graziani, 25 anni fa moriva il chitarrista rock della musica d’autore italiana ...Nato a Teramo il 6 ottobre 1945, Ivan Graziani è stato uno dei cantautori più delicati e colti del panorama musicale italiano. Per lungo tempo dimenticato, a venticinque anni dalla scomparsa, è ...