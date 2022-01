Francia, giocatore nazionale pallamano aggredito a colpi di coltello (Di sabato 1 gennaio 2022) Elohim Prandi, 23 anni, un giocatore di pallamano francese del Psg Handball e della nazionale transalpina, è stato aggredito a capodanno a Parigi a colpi di coltello. Lo riferisce il club, spiegando che il giocatore “è stato in osservazione all’ospedale” e il suo stato di salute “non è preoccupante”. La Prefettura di polizia di Parigi ha aperto un’indagine. Il Psg Handball esprime “la sua indignazione per questa aggressione e dà il suo sostegno a Elohim Prandi e alla sua famiglia”. Il giocatore fa parte del gruppo della nazionale transalpina in vista dell’euro 2022 che si svolgerà dal 13 al 30 gennaio in Ungheria e in Slovacchia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Elohim Prandi, 23 anni, undifrancese del Psg Handball e dellatransalpina, è statoa capodanno a Parigi adi. Lo riferisce il club, spiegando che il“è stato in osservazione all’ospedale” e il suo stato di salute “non è preoccupante”. La Prefettura di polizia di Parigi ha aperto un’indagine. Il Psg Handball esprime “la sua indignazione per questa aggressione e dà il suo sostegno a Elohim Prandi e alla sua famiglia”. Ilfa parte del gruppo dellatransalpina in vista dell’euro 2022 che si svolgerà dal 13 al 30 gennaio in Ungheria e in Slovacchia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ContrePied1 : @RiccardoJ89 Pura follia. In Francia lo vediamo E un ex giocatore A parigi, sognano Che parte . Se facciamo questo… - Deborah07235629 : Cosa succede se muore un giocatore che costa milioni di euro? - gilnar76 : Calciomercato #Roma, dalla Francia: il Newcastle prepara un’offerta per Veretout, il giocatore pronto a trattare… - zazoomblog : Milan apertura dalla Francia per il giocatore: le ultime - #Milan #apertura #dalla #Francia - Leggo_in_pausa : @matteoduranti10 @Robertone95 Non mi pare che ad oggi ci sia la fila delle big europee per accaparrarselo. È un gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia giocatore Francia, giocatore nazionale pallamano aggredito a colpi di coltello Lo riferisce il club, spiegando che il giocatore "è stato in osservazione all'ospedale" e il suo stato di salute "non è preoccupante". La Prefettura di polizia di Parigi ha aperto un'indagine. Il Psg ...

Serie A: Juve, Chiellini positivo al Covid 'Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al ... Read More World Covid: in Francia obbligo mascherine dai 6 anni in su a partite dal 3 gennaio 1 ...

Francia, giocatore nazionale pallamano aggredito a colpi di coltello Adnkronos ATP Cup, la Russia è senza giocatori e Medvedev chiama il compagno di videogames Alexander Shevchenko Il campione dello US Open e il N.328 ATP non si sono mai incontrati di persona. Intanto rivela: “Mi piacerebbe avere il dritto di Rublev, ma…” Daniil Medvedev è ormai noto per la sua originalità, sia ...

DALLA FRANCIA - Il Borussia Dortmund mette gli occhi su Ali Cho Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Borussia Dortmund è vicino all'acquisto del giovane attaccante francese Mohamed-Ali Cho attualmente in forza all’Angers. Per il giocatore (18 presenze e 2 gol ...

Lo riferisce il club, spiegando che il"è stato in osservazione all'ospedale" e il suo stato di salute "non è preoccupante". La Prefettura di polizia di Parigi ha aperto un'indagine. Il Psg ...'Ilsta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al ... Read More World Covid: inobbligo mascherine dai 6 anni in su a partite dal 3 gennaio 1 ...Il campione dello US Open e il N.328 ATP non si sono mai incontrati di persona. Intanto rivela: “Mi piacerebbe avere il dritto di Rublev, ma…” Daniil Medvedev è ormai noto per la sua originalità, sia ...Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Borussia Dortmund è vicino all'acquisto del giovane attaccante francese Mohamed-Ali Cho attualmente in forza all’Angers. Per il giocatore (18 presenze e 2 gol ...