Financial Times: Juve, Real Madrid e Barcellona hanno ribadito l’impegno per la Superlega (Di sabato 1 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il Financial Times, nei giorni scorsi Real Madrid, Juventus e Barcellona hanno riallacciato i discorsi sulla Superlega europea ribadendo il proprio impegno a portarla avanti nel 2022. Già in estate c’era stato un incontro tra Florentino Perez, Andrea Agnelli e Joan Laporta. Ora, scrive il quotidiano finanziario, i colloqui sono ripresi, per accelerare l’effettiva Realizzazione del progetto, nonostante gli ostacoli posti dalla Uefa. Florentino insiste da tempo sulla necessità di riorganizzare l’attuale modello calcistico con nuove proposte. Per lui è l’unico modo per garantire il futuro dei club salvandoli dal fallimento. In questo ha due validi alleati: la Juventus e il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il, nei giorni scorsintus eriallacciato i discorsi sullaeuropea ribadendo il proprio impegno a portarla avanti nel 2022. Già in estate c’era stato un incontro tra Florentino Perez, Andrea Agnelli e Joan Laporta. Ora, scrive il quotidiano finanziario, i colloqui sono ripresi, per accelerare l’effettivaizzazione del progetto, nonostante gli ostacoli posti dalla Uefa. Florentino insiste da tempo sulla necessità di riorganizzare l’attuale modello calcistico con nuove proposte. Per lui è l’unico modo per garantire il futuro dei club salvandoli dal fallimento. In questo ha due validi alleati: lantus e il ...

Advertising

Vincenzo140893 : RT @SCUtweet: Financial Times ?? Il progetto #Superlega va avanti e il 2022 può segnare la svolta: #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona con… - napolista : Financial Times: Juve, Real Madrid e Barcellona hanno ribadito l’impegno per la #Superlega Nei giorni scorsi i pre… - RoccoChiarenza : RT @SCUtweet: Financial Times ?? Il progetto #Superlega va avanti e il 2022 può segnare la svolta: #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona con… - Paolo72770056 : RT @SCUtweet: Financial Times ?? Il progetto #Superlega va avanti e il 2022 può segnare la svolta: #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona con… - news24_inter : Novità in vista sulla Superlega? -