Di cosa si sta parlando a Napoli nel primo giorno del 2022. Quello in cui ci si vergogna di essere napoletani (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si è dovuto attendere nemmeno la mezzanotte di San Silvestro per avere la prima notizia dell'anno a Napoli: nonostante una precisa ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi del 30 dicembre che proibiva di "far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici" dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 24 del primo gennaio, a Napoli, si è salutato il 2022 con fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici. Nonché colpi di pistola. Un quarantenne originario dello Sri Lanka, informava ieri l'Ansa già poco dopo le 21, è stato colpito da un proiettile vagante. La notizia (nella notizia) è che se la caverà. Diversamente da Salvatore Capone, e stiamo alla seconda notizia del nuovo anno: 42 anni, "già con ...

