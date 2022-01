Calisto Tanzi morto | chi era | dalla Parmalat allo sport con il Parma e la Formula Uno

(Di sabato 1 gennaio 2022) Una vita da imprenditore per, in un'avventura che lo ha portato da fatturati miliardari fino alla bancarotta e ai guai giudiziari. L'ex patron dellaa 83 anni, era nato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calisto Tanzi

Una vita da imprenditore per, in un'avventura che lo ha portato da fatturati miliardari fino alla bancarotta e ai guai giudiziari. L'ex patron della Parmalat, morto a 83 anni, era nato a Collecchio il 17 novembre ...morto a 83 anni, imprenditore la cui parabola è iniziata con la crescita della Parmalat ed è terminata con il crac del 2003 e i processi che ne seguirono.è nato a Collecchio, il piccolo ...1 Gennaio 2022 12:34. E’ morto l’imprenditore Calisto Tanzi, ex proprietario e fondatore della Parmalat nonché patron del Parma Calcio dal 1990 al 2003. E’ morto a 83 anni Calisto Tanzi, imprenditore ...Cominciò la sua attività imprenditoriale negli anni sessanta fondando Dietalat che, nel corso degli anni, diventò Parmalat. È morto a 83 anni Calisto Tanzi, l'uomo che creò la Parmalat e la portò al p ...