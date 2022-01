Calcio | Salernitana | accettata l' offerta di Iervolino

(Di sabato 1 gennaio 2022) I trustee incaricati di cedere le quote societarie dellahanno accettato l'di Danilo, scongiurando in extremis l'incubo esclusione dal campionato che sarebbe scattata se ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Salernitana

...l'ufficialità I trustee incaricati di cedere le quote societarie dellahanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino , scongiurando in extremis l'incubo esclusione della squadra di...L'ufficialità arriverà nella giornata di lunedì, al termine delle verifiche bancarie ma - da quanto si apprende - si è deciso di puntare su di lui per il futuro della. Il nome di ...StampaSono stati 3622 i giorni dell’era Lotito/Mezzaroma, oltre dieci anni dal 26 luglio 2011 (quando i due co-patron furono presentati al Comune di Salerno dall’allora sindaco Vincnzo De Luca) ad ogg ...Accettata in extremis l’offerta dell’imprenditore napoletano, fondatore dell’Università Telematica Unipegaso, per l’acquisizione del club. Nei prossimi giorni l’ufficialità ...