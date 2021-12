Venezia, un tesserato positivo al Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Venezia rende nota con un comunicato ufficiale la positività di un componente del gruppo squadra Il Venezia ha reso nota la positività di un componente della squadra, posto già in isolamento. Di seguito il comunicato del club: COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica che un tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 29 dicembre, giorno antecedente alla ripresa degli allenamenti. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilrende nota con un comunicato ufficiale la positività di un componente del gruppo squadra Ilha reso nota la positività di un componente della squadra, posto già in isolamento. Di seguito il comunicato del club: COMUNICATO – «IlFC comunica che undel club è risultatoal-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 29 dicembre, giorno antecedente alla ripresa degli allenamenti. Informate le autorità sanitarie competenti, il, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario». L'articolo proviene da Calcio News 24.

