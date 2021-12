Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 09:10 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura dal supergreen parte la quarantena per il contatto con un positivo nuove regole misure contro l’impennata di contagio in Italia entra in vigore oggi venerdì 31 dicembre nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì scorso il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ed emanato il provvedimento che pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 30 dicembre intanto nell’ultimo bollettino sono stati 126888 nuovi casi altri 156 morti in tasso di positività sale al 11% prima 150.000 200.000 contagi al giorno con la Nuova Cina ti è una roulette russa lo dice il professor Matteo Bassetti direttore della clinica malattie infettive Day San Martino di Genova fotografa così il quadro dell’ epidemia covid in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura dal supergreen parte la quarantena per il contatto con un positivo nuove regole misure contro l’impennata di contagio in Italia entra in vigore oggi venerdì 31 dicembre nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì scorso il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ed emanato il provvedimento che pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 30 dicembre intanto nell’ultimo bollettino sono stati 126888 nuovi casi altri 156 morti in tasso di positività sale al 11% prima 150.000 200.000 contagi al giorno con la Nuova Cina ti è una roulette russa lo dice il professor Matteo Bassetti direttore della clinica malattie infettive Day San Martino di Genova fotografa così il quadro dell’ epidemia covid in ...

