Tuttosport – Napoli e casi Covid, a rischio un altro calciatore

Problema Covid 19 al Napoli, che ha già tre contagiati: Osimen, Lozano ed Elmas. Ma anche Kevin Malcuit è a rischio coronavirus. A scriverlo è Tuttosport che rilancia una indiscrezione che è circolata per tutta la giornata di ieri, ma che non ha trovato conferme dai canali ufficiali del Napoli. La società ha fatto sapere della positività di Elmas e di Osimhen, ma non ha dato altre comunicazioni. Secondo quanto fa sapere il quotidiano sportivo anche Malcuit è a rischio contagio da Covid 19, il risultato del test molecolare si conoscerà con precisione solo oggi. Il difensore francese è stato vaccinato con tre dosi, ma dovrà attendere questo ulteriore test per avere una risposta definitiva. Spalletti spera di poter avere Malcuit per la trasferta con la Juventus, una gara ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Napoli Juve, Morata al Barcellona: tutta la verità Il Marsiglia dovrebbe riscattarlo dal Napoli (restano 8 milioni da pagare), per poi cederlo alla Juventus, ma certamente non potrebbe essere un prestito semplice come cercavano i bianconeri. È anche ...

Vlahovic - Juventus, annuncio di calciomercato: 'Ecco dove giocherà' ... 'Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappe e Haaland - spiega a 'Tuttosport' - E ci metto pure Osimhen. Vlahovic èd ideale per ...

