Spezia voto 6.5 : da Italiano a Thiago Motta, un anno dai due volti per i liguri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Prima la salvezza con il vecchio tecnico, poi le difficoltà con l'ex regista della Nazionale: il 2021 tra alti e bassi dello Spezia E' alla chiusura il 2021 dello Spezia. L'anno solare della formazione ligure è stato sicuramente un anno dai due volti. Ma andiamo per ordine. Nella scorsa stagione, gli aquilotti sono arrivati al debutto ufficiale in Serie A dopo la cavalcata nella serie cadetta con Italiano. Ai nastri di partenza, quasi tutti li davano per spacciati, ma mostrando un gioco sempre più propositivo di partita in partita, i bianconeri sono riusciti a raggiungere un'agevole salvezza, mietendo vittime importanti come quel Napoli che, al Maradona, è uscito sconfitto anche in questa annata. Poi, in estate, l'improvviso divorzio dal tecnico, dopo che poche settimane prima ...

