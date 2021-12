Soleil e Alessandro pericolosamente vicini: “Mi mandi in tilt, se non ci allontaniamo facciamo guai” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alla faccia del ‘mi piace solo Sophie’, Alessandro Basciano continua avvicinarsi sempre di più a Soleil Sorge. La scorsa settimana il nuovo arrivato ha confessato alla gieffina di essere interessato a lei, ma si è preso un palo e così ha iniziato a provarci con Sophie Codegoni. Ieri sera però è cambiato qualcosa, perché complice una festa organizzata dal GF, Alessandro e Soleil sono tornati a stuzzicarsi. L’ex tentatore di Temptation Island si è seduto accanto alla coinquilina e le ha detto: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato“. La Sorge da vera ammaliatrice ha risposto ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alla faccia del ‘mi piace solo Sophie’,Basciano continua avvicinarsi sempre di più aSorge. La scorsa settimana il nuovo arrivato ha confessato alla gieffina di essere interessato a lei, ma si è preso un palo e così ha iniziato a provarci con Sophie Codegoni. Ieri sera però è cambiato qualcosa, perché complice una festa organizzata dal GF,sono tornati a stuzzicarsi. L’ex tentatore di Temptation Island si è seduto accanto alla coinquilina e le ha detto: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato“. La Sorge da vera ammaliatrice ha risposto ...

