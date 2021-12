Sequestrati oltre 700 kg di botti e migliaia di articoli natalizi | sei persone segnalate

Leggi su anteprima24

Caserta – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, in prossimità delle Festivitàe, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio con particolare riguardo all'attività di contrasto alla detenzione ed alla commercializzazione illecita di fuochi d'artificio. In tale contesto, i militari delle Compagnie di Mondragone e Capua e della Tenenza di Sessa Aurunca, all'esito di mirate attività di monitoraggio, hanno effettuato tre interventi d'iniziativa nei confronti di due esercizi commerciali ed all'interno di un garage sito in un condominio al centro di S. Maria Capua Vetere (Ce) dove, illecitamente stoccati e destinati ai festeggiamenti dell'imminente notte di capodanno, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 150.000 artifici pirotecnici, dal peso complessivo di ...