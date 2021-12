Per un 2022 della nuova normalità, più condivisa e meno indignata (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Torneremo presto alla normalità”. Quante volte, negli ultimi due anni, ci siano sentiti dire e ci siamo ripetuti questa frase! Ora, col 2021 che volge al termine e la variante Omicron che impazza, essa non viene più detta ad alta voce come nella prima metà del 2020, e nemmeno a mezza bocca come a inizio anno; ma qualcuno la sussurra, la pensa: “Forse Omicron è il colpo di coda del Covid; forse tra qualche tempo diventerà davvero poco più che un’influenza”. Qualche ragione seria per pensarlo effettivamente c’è, ma questa pandemia ci ha dimostrato di essere imprevedibile e oramai nessuno ha voglia di farsi illusioni. Piuttosto, in sempre più persone sembrano accettare l’idea di un 2022 – e probabilmente anche oltre – in cui dovremo vaccinarci periodicamente e seguire regole stagionali di distanziamento. Una nuova ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Torneremo presto alla”. Quante volte, negli ultimi due anni, ci siano sentiti dire e ci siamo ripetuti questa frase! Ora, col 2021 che volge al termine e la variante Omicron che impazza, essa non viene più detta ad alta voce come nella prima metà del 2020, e nema mezza bocca come a inizio anno; ma qualcuno la sussurra, la pensa: “Forse Omicron è il colpo di coda del Covid; forse tra qualche tempo diventerà davvero poco più che un’influenza”. Qualche ragione seria per pensarlo effettivamente c’è, ma questa pandemia ci ha dimostrato di essere imprevedibile e oramai nessuno ha voglia di farsi illusioni. Piuttosto, in sempre più persone sembrano accettare l’idea di un– e probabilmente anche oltre – in cui dovremo vaccinarci periodicamente e seguire regole stagionali di distanziamento. Una...

GiuseppeConteIT : Parliamoci apertamente: è il modo migliore per affrontare i problemi e per avvicinarci al #2022 con fiducia e corag… - thisismaneskin : Aggiornamento data Arena di Verona 2022. Grazie per la vostra comprensione e per il vostro supporto, non vediamo l… - CarloCalenda : Un bilancio del nostro 2021, che è stato intenso, e due buoni propositi per il 2022, che lo sarà anche di più. Per… - Frances43620634 : RT @nonmicercate: per un 2022 più socialmente casto - DiFeliceCamillo : @mgmaglie Mariagiovanna, grazie che tu esista. Grazie che combatti per noi, cosa che dovrebbero fare i signori elet… -