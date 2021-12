Obbligo | vaccini e varianti Pani ex Aifa svela i segreti di Omicron

Advertising

TeresaBellanova : I vaccini sono la nostra arma migliore contro il Covid. Nell’invitare tutti a vaccinarsi, per la sicurezza propria… - Emagorno : I numeri di queste ore sono drammatici, ma, allo stesso tempo, testimoniano il fatto che i vaccini sono l'unica arm… - repubblica : Pd, Letta: 'Sui vaccini è l’ora dell’obbligo. Senza unità sul Quirinale il governo cadrebbe'… - news24_inter : Scatta l'obbligo #inter #vaccini #covid - romanomazzoni : @repubblica @EnricoLetta sarebbe l obbligo di bloccare questi aumenti di luce gas e benzina incontrollati da un gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccini

BollettinoCovid 31 dicembre/ 19,3 milioni terze dosi: versolavoro CORONAVIRUS LOMBARDIA, IN ARRIVO LA ZONA GIALLA È prevista nelle prossime ore l'ultima cabina di regia dell'anno ...... secondo l'immunologo è arrivato il momento per il governo di introdurre l'vaccinale. Il motivo? 'Perché i casi gravi si possono controllare con ie l'epidemia di forme severe oggi ...Le nuove norme sulle tempistiche Covid entrano in vigore da oggi. Non cambia nulla in nessun caso per i non vaccinati ...Elisabetta Gramolini - Green pass rafforzato anche per sciare all’aperto o per salire sui mezzi pubblici. Alla fine il governo ha deciso: la stretta per i ...